Гладков сообщил, что ПВО сбили две цели над Белгородом

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Системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу сбиты две воздушные цели.

По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил глава региона.

Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в Белгороде и Белгородском районе 4 июля. Тогда также о пострадавших не сообщалось.

Мощный взрыв прогремел в областном центре 1 июня. Тогда пострадали как минимум два человека. На месте инцидента потом нашли обломки предположительно беспилотника.