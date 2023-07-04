Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе сработала российская система ПВО. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу заявил, что средства ПВО за месяц перехватили 158 реактивных снарядов комплекса HIMARS в зоне спецоперации. Кроме того, были поражены 386 вражеских БПЛА.