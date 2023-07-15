Суд арестовал фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак

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Басманный суд Москвы в субботу арестовал членов националистических организаций, которые фигурируют в деле о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе фигурантов - двое несовершеннолетних 2005 и 2006 года рождения, еще один арестованный был несовершеннолетним на момент совершения преступления. Еще двое - Балашов Михаил Михайлович и Савельев Егор Сергеевич, их возраст не сообщается.

Всем подозреваемым предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц или с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемых в организации покушения на Симоньян и Собчак. По информации ФСБ, преступление готовили украинские спецслужбы. Подозреваемых из неонацистской группировки «Параграф-88» удалось задержать в Рязанской области.