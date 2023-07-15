ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемых в организации покушения на Симоньян и Собчак

В видео ФСБ показаны кадры задержания подозреваемых в подготовке покушения на журналисток.

© Видео: ЦСО ФСБ России © Фото: ЦОС ФСБ России

ЦОС ФСБ России опубликовал видео предотвращения покушения на главного редактора «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак с кадрами задержания подозреваемых, признания вины и факта подготовки убийства журналисток по заданию украинских спецслужб.

«Мы получили задание на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак, провели разведку, за что получили двадцать тысяч рублей...», - признался задержанный в видео.

По сообщению задержанных, за выполнение задания в СБУ обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Днем в субботу 15 июля ФСБ России сообщила о попытке убийства журналисток Симоньян и Собчак, преступление готовилось украинскими спецслужбами. В ходе следственных действий у задержанных был изъят автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература.

В отношении задержанных будут возбуждены уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.