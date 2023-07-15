ФСБ: предотвращена подготовка убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

У подозреваемых в подготовке убийств изъяты автомат с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

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Сотрудники правоохранительных органов предотвратили подготовку убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По информации ФСБ, преступление готовили украинские спецслужбы.

Подозреваемых из неонацистской группировки «Параграф-88» удалось задержать в Рязанской области. Они следили за адресами работы и проживания Собчак и Симоньян. У задержанных изъяты автомат с патронами, дубинки, кастеты и холодное оружие.

Задержанные уже подтвердили свои намерения и то, что готовили покушения на журналисток по заданию Службы безопасности Украины. За каждое убийство им обещали по 1,5 миллиона рублей.