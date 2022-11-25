Восемнадцать человек задержаны в Стамбуле в ходе операции против ИГ* и «Аль-Каиды»**

Сообщается, что были одновременно организованы операции по 20 адресам.

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Восемнадцать подозреваемых задержаны в Стамбуле в ходе антитеррористической операции в отношении членов террористических группировок «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**, на данный момент их продолжают допрашивать.

«Группы антитеррористического отделения Управления безопасности Стамбула начали операцию по задержанию членов вооруженных террористических организаций и лиц, связанных с зонами конфликтов. Группы установили адреса в 12 округах подозреваемых, которые поддерживают контакты с организациями, проводя акции и мероприятия в зонах конфликтов, а также ищут пути перехода в зоны конфликтов. Были одновременно организованы операции по 20 адресам, задержаны 18 человек», - сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Министры по телефону обсудили ситуацию на севере Сирии, а также вопросы, связанные с продолжением реализации «Черноморской инициативы».

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.