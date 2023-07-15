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Кэмерон не станет снимать сериал о трагедии батискафа «Титан»

Елизавета Кондрикова
19:19 15.07.2023
Режиссер Джеймс Кэмерон опроверг слухи о ведении переговоров по поводу экранизации крушения батискафа «Титан».
Кэмерон не станет снимать сериал о трагедии батискафа «Титан»
© Фото: Billy Bennight, AdMedia, GlobalLookPress
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Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил, что не собирается экранизировать трагедию затонувшего батискафа «Титан» компании OceanGate Expeditions.

"Я обычно не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас это необходимо. Я не участвую в переговорах о фильме OceanGate и никогда не буду», - написал в своем Твиттере Кэмерон.

На днях появились слухи о подготовке сериала по мотивам событий затонувшего батискафа «Титан», в котором режиссером должен был стать Джеймс Кэмерон, работавший над картиной «Титаник», а на главную действующую роль планировали выбрать Мэтта Деймона.

В воскресенье 18 июня стало известно о пропаже батискафа с пятью людьми на борту. Подводное судно направлялось на глубину Атлантики к месту гибели «Титаника». Вскоре 22 июня подтвердилась гибель всего экипажа «Титана». Причиной взрыва батискафа среди прочего называют наличие крошечных трещин в корпусе. 

После появления информации о крушении батискафа Кэмерон отмечал сходство между трагедией «Титаника» и взрывом батискафа «Титан».

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