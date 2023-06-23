Режиссер Кэмерон отметил сходство между трагедией «Титаника» и взорвавшимся батискафом

Режиссер «Титаника» Кэмерон заявил, что командира «Титаника» так же часто предупреждали об опасности, как и компанию, отправляющую туристов на дно к легендарному кораблю.

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Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон прокомментировал трагедию затонувшего в обломках легендарного корабля батискафа. Режиссер отметил между трагедиями настоящего и прошлого сюрреалистическое сходство.

«Меня поражает сходство с катастрофой "Титаника", когда капитана неоднократно предупреждали о льдах впереди его корабля, и тем не менее он мчался на полной скорости в ледяное поле безлунной ночью», - рассказал Кэмерон ABC News.

По словам режиссера, владельца современного батискафа так же часто предупреждали представители инженерного сообщества глубоководных кораблей о том, что подобную рискованную деятельность нужно сертифицировать.

Ранее стало известно, что пропавший в Атлантическом океане батискаф взорвался. Контр-адмирал Джон Могер рассказал, что хвостовой обтекатель подлодки был найден на дне в носовой части «Титаника».