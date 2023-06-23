Режиссер Кэмерон отметил сходство между трагедией «Титаника» и взорвавшимся батискафом
Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон прокомментировал трагедию затонувшего в обломках легендарного корабля батискафа. Режиссер отметил между трагедиями настоящего и прошлого сюрреалистическое сходство.
«Меня поражает сходство с катастрофой "Титаника", когда капитана неоднократно предупреждали о льдах впереди его корабля, и тем не менее он мчался на полной скорости в ледяное поле безлунной ночью», - рассказал Кэмерон ABC News.
По словам режиссера, владельца современного батискафа так же часто предупреждали представители инженерного сообщества глубоководных кораблей о том, что подобную рискованную деятельность нужно сертифицировать.
Ранее стало известно, что пропавший в Атлантическом океане батискаф взорвался. Контр-адмирал Джон Могер рассказал, что хвостовой обтекатель подлодки был найден на дне в носовой части «Титаника».