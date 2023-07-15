Неисправный грузовик снес 15 машин на Минском шоссе

На месте аварии по направлению в Москву образовалась многокилометровая пробка.

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Массовое ДТП произошло на Минском шоссе в Подмосковье около 15:30. Неисправный грузовик Scania наехал на 15 попутных автомобилей, сообщили «Звезде» в ГУ МВД по Московской области. Три человека пострадали, их отправили в больницы.

Авария произошла на 19-м километре трассы М1 Беларусь, в районе Сколково, в городском округе Одинцово. На месте аварии по направлению в Москву образовалась многокилометровая пробка.

Пожара из-за столкновения не было, уточнили в подмосковном главке МЧС. К ликвидации последствий привлечены 11 единиц техники и 34 человека.

Ранее в Краснодарском крае столкнулись грузовик-зерновоз и автобус, который следовал из Тулы в Анапу. В результате три человека погибли.