В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неисправный грузовик снес 15 машин на Минском шоссе

Владимир Рубанов
18:50 15.07.2023
На месте аварии по направлению в Москву образовалась многокилометровая пробка.
© Видео: @dtp777, Telegram © Фото: @dtp777, Telegram
Читайте нас на:

Массовое ДТП произошло на Минском шоссе в Подмосковье около 15:30. Неисправный грузовик Scania наехал на 15 попутных автомобилей, сообщили «Звезде» в ГУ МВД по Московской области. Три человека пострадали, их отправили в больницы.

Авария произошла на 19-м километре трассы М1 Беларусь, в районе Сколково, в городском округе Одинцово. На месте аварии по направлению в Москву образовалась многокилометровая пробка.

Пожара из-за столкновения не было, уточнили в подмосковном главке МЧС. К ликвидации последствий привлечены 11 единиц техники и 34 человека.

Ранее в Краснодарском крае столкнулись грузовик-зерновоз и автобус, который следовал из Тулы в Анапу. В результате три человека погибли.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:32 В стране и мире
Видео
ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемых в организации покушения на Симоньян и Собчак
18:18 В стране и мире
Walla: премьер Израиля Нетаньяху госпитализирован после потери сознания дома
16:09 В стране и мире
Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин Белгородской области
16:04 В стране и мире
Видео
Мост унесло потоком воды в Туапсе на глазах у прохожего
16:55 Армия
Видео
Выносил с поля боя и исповедовал в окопах: мемориальную доску священнику-Герою России открыли в храме ВДВ
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Видео
Мост унесло потоком воды в Туапсе на глазах у прохожего
Видео
Неисправный грузовик снес 15 машин на Минском шоссе
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.