Число погибших при ДТП с автобусом и зерновозом на Кубани возросло до трех

Еще восемь человек были госпитализированы, в их числе детей нет.

© Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю © Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Число погибших при столкновении рейсового автобуса с зерновозом возросло до трех, об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Официальная информация: в результате ДТП 3 погибших», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главка.

Впоследствии ведомство разместило сообщение, в котором приводятся новые данные по жертвам и пострадавшим. В частности, там было указано, что информация о третьем погибшем еще не подтверждена.

«Восемь госпитализировано, детей среди них нет», - сообщили в МВД.

Предварительно, авария произошла после того, как водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения. В салоне автобуса, который ехал из Тулы в Анапу, находился 41 пассажир.