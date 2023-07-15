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Число погибших при ДТП с автобусом и зерновозом на Кубани возросло до трех

Анна Назайкина
11:04 15.07.2023
Еще восемь человек были госпитализированы, в их числе детей нет.
© Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю © Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Число погибших при столкновении рейсового автобуса с зерновозом возросло до трех, об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Официальная информация: в результате ДТП 3 погибших», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главка.

Впоследствии ведомство разместило сообщение, в котором приводятся новые данные по жертвам и пострадавшим. В частности, там было указано, что информация о третьем погибшем еще не подтверждена.

«Восемь госпитализировано, детей среди них нет», - сообщили в МВД.

Предварительно, авария произошла после того, как водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения. В салоне автобуса, который ехал из Тулы в Анапу, находился 41 пассажир.

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