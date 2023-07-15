Два человека погибли при столкновении зерновоза с автобусом на Кубани

В момент аварии в автобусе находился 41 пассажир, в том числе девять детей.

© Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю © Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Рейсовый автобус, который следовал из Тулы в Анапу, столкнулся с перевозившим зерно грузовиком на Кубани, есть погибшие и пострадавшие. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла ранним утром на автодороге «Краснодар - Ейск».

Предварительно, водитель зерновоза выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находился 41 пассажир, в том числе девять детей.

«В результате ДТП 2 пассажиров погибли, 17 - пострадало, 7 - госпитализированы с различными травмами», - говорится в сообщении.

Ранее в Дагестане рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком. Тогда сообщалось о восьми погибших.