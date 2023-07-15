В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дроздов рассказал, что у него вдвое уменьшился объем легких

Владимир Рубанов
17:55 15.07.2023
Заслуженный журналист РФ, телеведущий, профессор географического факультета МГУ до сих пор борется с последствиями перелома ребер при падении в январе.
Дроздов рассказал, что у него вдвое уменьшился объем легких
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Читайте нас на:

Николай Дроздов рассказал «Звезде» о том, какое лечение сейчас проходит. По словам 86-летнего телеведущего, сейчас он находится в больнице из-за заболевания кишечника, но его нынешние беды со здоровьем связаны с травмой, которую ученый получил в январе, когда он упал и сломал ребра.

«Лечусь, конечно, просто очень длительная реакция от того падения 14 января, на день рожденья моей жены, когда я упал на лед, сломал себе семь ребер. Одно из ребер своим обломком проткнуло мне легкое левое», - рассказал Николай Николаевич.

По его словам, в травмированном легком развилось тяжелейшее одностороннее воспаление легких, с проникновением воды и воздуха.

«Потом все это изымали, катетеры вставили, со спины пробили. Катетер у меня и сейчас еще стоит. Надо будет его снимать, операцию делать», - рассказал ученый.

Дроздов добавил, что воспаление легких повлияло и на его зрение. И, конечно, осложнилось дыхание: вдвое уменьшился объем легких.

«Я говорю - раньше я пел, делаю вдох - и весь куплет пою. А сейчас, конечно, могу сказать про песню, а петь у меня дыхания не хватает», - рассказал Николай Николаевич.

Что касается последней госпитализации, то она связана с заболеванием кишечника.

«У меня возникла необходимость снижать вес, и я его снижал, но близкие очень сопротивлялись. Пытались меня всем кормить. В том числе и после 18 часов, когда я не должен был есть вообще. Ну и добаловались до того, что получился обширный дивертикулез, дивертикулит в толстом кишечнике. Сейчас будут очищать этот отдел», - рассказал ученый.

Выздоровление идет медленно, ученый надеется на выписку в конце июля.

«Надеюсь на божью помощь», - сказал Николай Николаевич.

Ранее сообщалось, что заслуженный журналист РФ, телеведущий, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами ребер. Он поскользнулся и упал, когда возвращался домой из университета.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:32 В стране и мире
Видео
ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемых в организации покушения на Симоньян и Собчак
18:18 В стране и мире
Walla: премьер Израиля Нетаньяху госпитализирован после потери сознания дома
16:09 В стране и мире
Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин Белгородской области
16:04 В стране и мире
Видео
Мост унесло потоком воды в Туапсе на глазах у прохожего
16:55 Армия
Видео
Выносил с поля боя и исповедовал в окопах: мемориальную доску священнику-Герою России открыли в храме ВДВ
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Видео
Мост унесло потоком воды в Туапсе на глазах у прохожего
Видео
Неисправный грузовик снес 15 машин на Минском шоссе
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.