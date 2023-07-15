Дроздов рассказал, что у него вдвое уменьшился объем легких

Заслуженный журналист РФ, телеведущий, профессор географического факультета МГУ до сих пор борется с последствиями перелома ребер при падении в январе.

© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Николай Дроздов рассказал «Звезде» о том, какое лечение сейчас проходит. По словам 86-летнего телеведущего, сейчас он находится в больнице из-за заболевания кишечника, но его нынешние беды со здоровьем связаны с травмой, которую ученый получил в январе, когда он упал и сломал ребра.

«Лечусь, конечно, просто очень длительная реакция от того падения 14 января, на день рожденья моей жены, когда я упал на лед, сломал себе семь ребер. Одно из ребер своим обломком проткнуло мне легкое левое», - рассказал Николай Николаевич.

По его словам, в травмированном легком развилось тяжелейшее одностороннее воспаление легких, с проникновением воды и воздуха.

«Потом все это изымали, катетеры вставили, со спины пробили. Катетер у меня и сейчас еще стоит. Надо будет его снимать, операцию делать», - рассказал ученый.

Дроздов добавил, что воспаление легких повлияло и на его зрение. И, конечно, осложнилось дыхание: вдвое уменьшился объем легких.

«Я говорю - раньше я пел, делаю вдох - и весь куплет пою. А сейчас, конечно, могу сказать про песню, а петь у меня дыхания не хватает», - рассказал Николай Николаевич.

Что касается последней госпитализации, то она связана с заболеванием кишечника.

«У меня возникла необходимость снижать вес, и я его снижал, но близкие очень сопротивлялись. Пытались меня всем кормить. В том числе и после 18 часов, когда я не должен был есть вообще. Ну и добаловались до того, что получился обширный дивертикулез, дивертикулит в толстом кишечнике. Сейчас будут очищать этот отдел», - рассказал ученый.

Выздоровление идет медленно, ученый надеется на выписку в конце июля.

«Надеюсь на божью помощь», - сказал Николай Николаевич.

Ранее сообщалось, что заслуженный журналист РФ, телеведущий, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами ребер. Он поскользнулся и упал, когда возвращался домой из университета.