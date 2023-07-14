Друг Дроздова рассказал, что телеведущий «лег укрепиться»

Мирошник подтвердил, что проблемы со здоровьем у 86-летнего заслуженного журналиста РФ и ученого начались после падения, когда Дроздов получил переломы восьми ребер.

© Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress

Друг Николая Дроздова художник Константин Мирошник рассказал «Звезде», что телеведущий обратился в больницу, где ему делают капельницу из-за проблем с глазами.

«Не волнуйтесь, все отлично, все штатно. Лег укрепиться. Ему делают капельницу. Укрепляют глаза, для глаз. Укрепляем с марта месяца», - сказал Мирошник.

Художник подтвердил, что проблемы со здоровьем у 86-летнего заслуженного журналиста РФ и ученого начались после падения, когда Дроздов получил переломы восьми ребер.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник из-за воспалительных процессов внутренних органов, которые вызвали застойное явление.

Ведущий получил травмы минувшей зимой, когда упал на улице, возвращаясь с работы. Из больницы Дроздов выписался в феврале. Тогда он сказал, что «заросли все трещины и переломы».

В начале июля композитор и певец Дмитрий Дунаев сообщил «Звезде», что Николай Дроздов чувствует себя хорошо и продолжает лечение, но его состояние не вызывает опасений.