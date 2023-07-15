Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей

© Фото: kostomarovroman, Telegram

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров выложил в своем Telegram-канале трогательный снимок с женой и детьми. Костомаров совсем недавно 12 июля завел канал в Telegram, и это первое подобное фото в социальной сети фигуриста.

«Вот они – мои спасители! Сладкие и любимые», - подписал фотографию Костомаров.

Фигурист 10 января попал в больницу из-за тяжелой пневмонии, в течение некоторого времени был подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), состояние олимпийского чемпиона оценивали как крайне тяжелое. В ходе лечения он перенес несколько ампутаций на руках и ногах: в феврале спортсмену ампутировали обе стопы, пальцы левой руки и правую кисть.

С весны Костомаров проходит процесс реабилитации, сейчас готовится к протезированию рук. В своих аккаунтах в социальных сетях он часто выкладывает видео со своими тренировками после установления бионических протезов на ноги и даже шутит, называя себя «женщиной после родов».

Недавно 6 июля Романа Костомарова выписали из больницы, во время выписки он признался, что уходит с хорошим настроением.