Костомаров показал новое видео своей тренировки «как после родов»

© Видео: romankostomarovkrs, Instagram* © Фото: romankostomarovkrs, Instagram*

Российский фигурист, олимпийский чемпион по танцам на льду 2006 года Роман Костомаров опубликовал еще одно видео своих тренировок после протезирования.

В новом ролике спортсмен занимается разведением ног на тренажере. Сам Костомаров заявил, что он «как женщина после родов» тренирует приводящие мышцы.

«Занимаюсь мышцами... приводящими... Непросто дается», - сказал он в видео, опубликованном на его странице в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

Костомарова выписали из больницы на прошлой неделе. Фигурист выразил благодарность врачам и всему медперсоналу. Ему пришлось пережить несколько операций из-за осложнений, возникших после пневмонии.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.