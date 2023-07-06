Романа Костомарова выписали из больницы

Роман Костомаров сказал, что уходит из больницы с хорошим настроением.

© Видео: romankostomarovkrs, Instagram* © Фото: romankostomarovkrs, Instagram*

Фигурист Роман Костомаров опубликовал в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) видео, на котором запечатлен момент, как его выписывают из больницы в протезах и с перебинтованными запястьями рук.

«Я счастлив, что я живу», - сказал Костомаров.

Фигурист сказал слова благодарности врачам и всему медицинскому персоналу ММКЦ «Коммунарка» за спасение его жизни, которую чуть не забрала сложная болезнь. А также поблагодарил жену, которая была с ним в больнице и ухаживала за ним на протяжении всего времени.

Костомаров добавил, что когда все началось, думал, что уедет на скорой помощи, ему сделают укол, он прополоскает горло, а через час он вернется домой.

«Я ухожу с хорошим настроением», - заключил фигурист.

По данным Telegram-канала SHOT, фигуриста выписали всего на семь дней, чтобы побыть с семьей; затем он вернется в стационар для протезирования рук. Ожидается, что этот процесс потребует больше времени, чем с выбором протезов для ног, добавили в канале.

Ранее Роман Костомаров показал, как с протезами и перебинтованными запястьями занимается на беговой дорожке, качает пресс и выполняет другие упражнения на тренировку мышц всего тела.

*Деятельность компании Meta Platfoms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.