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Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин Белгородской области

Елизавета Кондрикова
16:09 15.07.2023
Гладков уточнил, что пострадавших нет.
Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин Белгородской области
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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В Белгородской области ВСУ обстреляли деревню Мухин Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет, есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад», уточнил Гладков в своем сообщении.

В настоящее время оперативными службами продолжается подомовой обход.

Ранее сообщалось о приостановке возвращения жителей в Шебекинский городской округ на неделю из-за обстрелов.

Украинские военные продолжают обстрел населенных пунктов Белгородской области, сегодня также под удар попало село Вязовое.

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