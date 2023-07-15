Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин Белгородской области
Гладков уточнил, что пострадавших нет.
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В Белгородской области ВСУ обстреляли деревню Мухин Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет, есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад», уточнил Гладков в своем сообщении.
В настоящее время оперативными службами продолжается подомовой обход.
Ранее сообщалось о приостановке возвращения жителей в Шебекинский городской округ на неделю из-за обстрелов.
Украинские военные продолжают обстрел населенных пунктов Белгородской области, сегодня также под удар попало село Вязовое.