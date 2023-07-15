Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вязовое в Белгородской области
Повреждения от осколков снарядов получили забор и фасад с/х предприятия.
© Фото: vvgladkov, Telegram
Украинские военные обстреляли населенный пункт Вязовое в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он также опубликовал фото с места ЧП.
«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района», - говорится в сообщении.
В результате произошедшего никто не пострадал, уточнил губернатор. Однако повреждения от осколков снарядов получили забор и фасад с/х предприятия.
Сейчас на месте работают оперативные службы, они ликвидируют последствия обстрела мирного села украинскими боевиками.