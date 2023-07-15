В стране и мире Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вязовое в Белгородской области Анна Назайкина Повреждения от осколков снарядов получили забор и фасад с/х предприятия. © Фото: vvgladkov, Telegram Читайте нас на: Украинские военные обстреляли населенный пункт Вязовое в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он также опубликовал фото с места ЧП. «Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района», - говорится в сообщении. В результате произошедшего никто не пострадал, уточнил губернатор. Однако повреждения от осколков снарядов получили забор и фасад с/х предприятия. Сейчас на месте работают оперативные службы, они ликвидируют последствия обстрела мирного села украинскими боевиками. Экспертное мнение и аналитика