Власти приостановили возвращение жителей в Шебекино из-за новых обстрелов

В ночь с пятницы на субботу украинские националисты обстреляли город из РСЗО «Град».

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Возвращение жителей в Шебекино Белгородской области из пунктов временного размещения откладывается из-за новых обстрелов со стороны украинских националистов. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», - пишет он.

Он также объявил два следующих дня выходными для строителей, которые занимаются восстановлением города.

Этой ночью украинские боевики обстреляли Шебекино из РСЗО «Град». В результате атаки загорелись центральный рынок и овощебаза.