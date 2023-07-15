Актрису Васильеву оставили в больнице еще на пару дней
Об этом «Звезде» сообщила ее бывшая невестка, актриса Театра им. Вахтангова Анастасия Бегунова.
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С Татьяной Васильевой все хорошо, ее пока оставили в больнице на всякий случай. Об этом «Звезде» сообщила ее бывшая невестка, актриса Театра им. Вахтангова Анастасия Бегунова.
«Она в порядке. На пару дней ее оставили под наблюдением. Все нормально, все хорошо», - рассказала Бегунова.
76-летнюю Татьяну Васильеву госпитализировали накануне утром с жалобами на головокружение и проблемы при ходьбе. Потом были сообщения о том, что состояние актрисы ухудшилось, и ее перевели в палату нейрореанимации.
Были также сведения о том, что медики выявили у Васильевой поражение легких.