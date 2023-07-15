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Актрису Васильеву оставили в больнице еще на пару дней

Владимир Рубанов
16:28 15.07.2023
Об этом «Звезде» сообщила ее бывшая невестка, актриса Театра им. Вахтангова Анастасия Бегунова.
Актрису Васильеву оставили в больнице еще на пару дней
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, GlobalLookPress
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С Татьяной Васильевой все хорошо, ее пока оставили в больнице на всякий случай. Об этом «Звезде» сообщила ее бывшая невестка, актриса Театра им. Вахтангова Анастасия Бегунова.

«Она в порядке. На пару дней ее оставили под наблюдением. Все нормально, все хорошо», - рассказала Бегунова.

76-летнюю Татьяну Васильеву госпитализировали накануне утром с жалобами на головокружение и проблемы при ходьбе. Потом были сообщения о том, что состояние актрисы ухудшилось, и ее перевели в палату нейрореанимации.

Были также сведения о том, что медики выявили у Васильевой поражение легких.

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