Shot: у Татьяны Васильевой поражены легкие
Медики выявили у 76-летней актрисы Татьяны Васильевой поражение легких, сообщает Shot. Врачи диагностировали у нее диффузный пневмосклероз.
Это выяснилось при проведении рентгенографии грудной клетки в клинике, куда Васильеву госпитализировали из-за проблем с мозгом.
Диффузный пневмосклероз характеризуется уплотнением легочной ткани. При этом снижается объем легкого и его функции. По данным Telegram-канала, искусственная вентиляция артистке пока не требуется.
Татьяну Васильеву экстренно госпитализировали с жалобами на головокружение и проблемы при ходьбе рано утром. Позже сообщалось, что актрису перевели в реанимацию после внезапного ухудшения ее состояния.
Предположительно, у Васильевой проблемы с питанием головного мозга из-за уменьшения кровоснабжения артерий, в том числе ведущих к мозгу.