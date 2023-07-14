Shot: у Татьяны Васильевой поражены легкие

Врачи диагностировали у артистки диффузный пневмосклероз, который ухудшает функции дыхательных органов.

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Медики выявили у 76-летней актрисы Татьяны Васильевой поражение легких, сообщает Shot. Врачи диагностировали у нее диффузный пневмосклероз.

Это выяснилось при проведении рентгенографии грудной клетки в клинике, куда Васильеву госпитализировали из-за проблем с мозгом.

Диффузный пневмосклероз характеризуется уплотнением легочной ткани. При этом снижается объем легкого и его функции. По данным Telegram-канала, искусственная вентиляция артистке пока не требуется.

Татьяну Васильеву экстренно госпитализировали с жалобами на головокружение и проблемы при ходьбе рано утром. Позже сообщалось, что актрису перевели в реанимацию после внезапного ухудшения ее состояния.

Предположительно, у Васильевой проблемы с питанием головного мозга из-за уменьшения кровоснабжения артерий, в том числе ведущих к мозгу.