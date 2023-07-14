Baza сообщила о переводе Васильевой в нейрореанимацию

Актриса Татьяна Васильева была госпитализирована с жалобами на головокружение и проблемы при ходьбе рано утром.

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Состояние народной артистки России Татьяны Васильевой внезапно ухудшилось, сообщает паблик Baza. По его информации, 76-летнюю актрису перевели в палату нейрореанимации.

Ранее стало известно о госпитализации Васильевой с жалобами на головокружение. Позже сообщалось, что врачи диагностировали у нее проблемы с питанием головного мозга.

Как пишет паблик, сначала Васильева чувствовала себя нормально, врачи провели ряд исследований и манипуляций, но потом ее состояние ухудшилось. Сейчас Татьяна Васильева находится в сознании.