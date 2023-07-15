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Симоньян после покушения рассказала, что за ней следили

Анна Назайкина
13:42 15.07.2023
Журналистка отметила, что все ее адреса были известны.
Симоньян после покушения рассказала, что за ней следили
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале отреагировала на новость о предотвращенном на нее покушении.

Она написала, что ФСБ вместе с МВД и СК удалось задержать группу, которая по заказу Киева готовила ее убийство.

«Следили за мной, знали все мои адреса», - написала она.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак.

Как утверждается, за каждое убийство неонацистам, действовавшим по заданию украинских спецслужб, обещали 1,5 миллиона рублей

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