Симоньян после покушения рассказала, что за ней следили
Журналистка отметила, что все ее адреса были известны.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале отреагировала на новость о предотвращенном на нее покушении.
Она написала, что ФСБ вместе с МВД и СК удалось задержать группу, которая по заказу Киева готовила ее убийство.
«Следили за мной, знали все мои адреса», - написала она.
Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак.
Как утверждается, за каждое убийство неонацистам, действовавшим по заданию украинских спецслужб, обещали 1,5 миллиона рублей.