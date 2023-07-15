В стране и мире В ФСБ заявили, что покушение на Симоньян и Собчак готовилось по заданию Киева Анна Назайкина Уточняется, что за каждое убийство им обещали заплатить 1,5 миллиона рублей. © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress, Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак готовилось по заданию Службы безопасности Украины, подтвердили задержанные, сообщает Федеральная служба безопасности России. Как утверждается, за каждое убийство им обещали заплатить 1,5 миллиона рублей. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве и Рязанской области членов неонацистской группировки, которые готовили убийства двух журналисток. Экспертное мнение и аналитика