Во всемирной организации заявили, что в результате экспорта из России и с Украины мировые цены на продукты питания с марта 2022 года снизились на 22%.

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Организация Объединенных Наций заявила, что закупки пшеницы на Украине для целей Всемирной продовольственной программы (ВПП) осуществляются на уровне 2021 года, передает РИА Новости. При этом в ООН заверили, что в бедные страны и государства Африки к югу от Сахары в рамках зерновой сделки поставляется почти та же доля пшеницы, что и до начала спецоперации.

В частности, в сообщении говорится, что ВПП закупила почти 700 тысяч тонн пшеницы для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали, Судане и Йемене. Кроме того, во всемирной организации заявили, что «от экспорта через Черное море», а также якобы «экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации» мировые цены на продукты питания с марта 2022 года снизились на 22%.

Российская сторона неоднократно критиковала выполнение условий зерновой сделки в части обязательств по отношению к РФ. В частности, президент России Владимир Путин сообщал, что в голодающие страны Африки было поставлено всего 3,1% от вывезенного с Украины зерна.

По его словам, в нуждающиеся страны Африки: Джибути, Судан, Сомали, Ливию, Эфиопию и Судан - было направлено 976 тыс тонн из 31,7 млн. При этом, на страны Европы пришлось 38,9% - 12,3 млн тонн, а на Турцию - 11%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обязательства по отношению к России не были выполнены, поэтому у зерновой сделки нет шансов на продление.