Сексологи в поликлиниках и снижение ставок по микрозаймам: какие законы вступят в силу с 1 июля

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С 1 июля россиян ждет ряд нововведений, которые будут касаться многих аспектов повседневной жизни. Так, например, при поликлиниках появятся врачи-сексологи с правом применения медицинских мер «принудительного характера». Новые правила уже вступили в силу. Также в российских поликлиниках заработают кабинеты медико-психологического консультирования.

Уехавшим за границу пенсионерам облегчили возможность подтверждения того, что они живы. Раньше получатель выплат должен был лично приезжать для этого в Россию или подавать заявление в Социальный фонд через законного представителя. Теперь достаточно подтверждения на «Госуслугах».

Не забыли законодатели и о федеральных льготниках, для которых теперь вводится единый порядок оформления компенсаций на оплату услуг ЖКХ. Большую часть необходимых документов ведомства теперь будут запрашивать друг у друга самостоятельно, избавив получателей от утомительного хождения по кабинетам. Размер компенсаций будет достигать 50% от суммы в платежках.

Снижаются предельные ставки по микрозаймам. Теперь верхняя планка ежедневной ставки снижена с 1 до 0,8%. Таким образом, полная стоимость займа снижается с 365 до 292% годовых, а предельная сумма всех платежей по нему - со 150 до 130% от суммы предоставленного кредита. Что касается ссуд для закредитованных заемщиков, то тут условия будут ужесточены. Микрофинансовым организациям станет невыгодно кредитовать граждан с высокой долговой нагрузкой.

Заметят изменения россияне и на полках магазинов. Так, сахаросодержащие напитки с июля становятся подакцизным товаром и подорожают. К слову, это не коснется соков и морсов.

Через «Госуслуги» можно будет подать заявление на получение арктического и дальневосточного гектаров. Согласно новым правилам, срок для подписания договора увеличивается с месяца до двух. При этом, гражданин имеет право один раз отказаться и бесплатно получить другой земельный участок.