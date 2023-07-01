Психологи начнут с 1 июля принимать в поликлиниках по полису ОМС

Кроме того, появится возможность записаться к детскому и взрослому психиатру через «Госуслуги».

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Кабинеты медико-психологического консультирования открываются в российских поликлиниках с 1 июля. Получить в них помощь можно по полису ОМС, сообщает ТАСС.

Чтобы сделать доступной услугу оказания психологической помощи, в поликлиниках ввели должности медицинских психологов. Эти врачи будут давать консультации по вопросам заболеваний и приверженности лечению и участвовать в оказании помощи людям с психическими расстройствами, связанными со стрессом. В число таких заболеваний включено и посттравматическое стрессовое расстройство.

Кроме того, в кабинетах медико-психологического консультирования специалисты будут направлять пациентов с признаками психических и поведенческих расстройств, с симптомами заболеваний в профильные медицинские организации и к специалистам.

Новый приказ Минздрава РФ о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения предусматривает оказание паллиативной помощи, использование телемедицины и возможность записи на прием к взрослому и детскому врачу-психиатру через портал «Госуслуги».

Обращаться к психологам в поликлиниках смогут в том числе участники спецоперации на Украине. Психолого-психотерапевтическую помощь с 1 июня должны оказывать во всех филиалах государственного фонда «Защитники Отечества».

Ранее психологи МЧС России и Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» подписали договор о сотрудничестве. Оно направлено на поддержку волонтерского движения и просвещение и благополучие россиян.