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В России с 1 июля изменился порядок оформления компенсаций за ЖКХ

Ян Брацкий
00:52 01.07.2023
Льгота будет доходить до 50% от суммы в платежных документах и оплачиваться за счет федеральной казны.
В России с 1 июля изменился порядок оформления компенсаций за ЖКХ
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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В России с 1 июля изменился порядок оформления компенсаций на оплату услуг ЖКХ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Процедуру упростили для федеральных льготников - ветеранов, инвалидов и пострадавших от техногенных и радиационных катастроф. Постановление закрепило перечень необходимых для оформления льгот документов, а также срок не более 10 рабочих дней, за которые граждане должны получить решение о предоставлении компенсаций.

Их размер будет доходить до 50% от стоимости коммунальных услуг, льготы оплатят из федерального бюджета. При этом, регионы могут вводить дополнительные требования в части оформления документов, если льгота оплачивается из местной казны. 

Ранее стало известно о планах Роспотребнадзора запретить региональным властям отключать горячее водоснабжение в многоквартирных домах на срок более 14 дней. Дело в том, что двухнедельный срок профилактического ремонта - величина рекомендованная и ничем не регламентированная. Регионы сами устанавливают сроки для починки коммунальной инфраструктуры.

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