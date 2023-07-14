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В МИД РФ прокомментировали заявление Пентагона о том, что кассетные бомбы уже доставлены на Украину

Сергей Лебедев
03:09 14.07.2023
Дипломаты уверены, что Киев не будет ограничиваться при выборе целей, так как уже находится в отчаянии.
В МИД РФ прокомментировали заявление Пентагона о том, что кассетные бомбы уже доставлены на Украину
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Заявления американцев об обещаниях киевского режима не использовать кассетные боеприпасы на российской территории и в населенных районах являются неуклюжей попыткой оправдать собственные провокационные действия. Об этом заявили в посольстве России в США.

«Киев использует помощь из США для поражения гражданских объектов в надежде запугать нас и "уничтожить как можно больше русских". Удары наносятся по спальным кварталам, где нет военных объектов», - отметили в диппредставительстве.

Нет сомнений, подчеркнули в посольстве, что Киев не будет ограничиваться при выборе целей, так как уже находится в отчаянии. Это приведет к большом количеству жертв среди мирного населения.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Украина дала гарантии не применять кассетные боеприпасы на территории России. А накануне в Пентагоне сообщили, что оружие уже Киеву доставили.

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