Медведев проиграл в полуфинале Уимблдона первой ракетке мира испанцу Алькарасу

Таким образом, в финале турнира встретятся лидер рейтинга ATP Алькарас и вторая ракетка мира - серб Новак Джокович.

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Занимающий третью позицию в рейтинге ATP россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона со счетом 3:6, 3:6, 3:6. Об этом сообщается на сайте турнира.

Таким образом, в финале встретятся первая ракетка мира Алькарас и вторая - сербский теннисист Новак Джокович, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера. Оба полуфинальных матча завершились в три сета.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP в два раза уменьшила штраф организаторам Уимблдона за недопуск россиян и белорусов на мужской турнир в 2022 году. После наложения санкций со стороны ATP теннисисты из России смогли участвовать в турнире.

Даниил Медведев показал лучший результат среди россиян-мужчин и улучшил свой собственный, дойдя в этом турнире до полуфинала. Ранее его лучшим достижением на Уимблдоне был выход в 1/8.