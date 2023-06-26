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Штраф организаторам Уимблдона за недопуск теннисистов РФ сократили вдвое

Владимир Рубанов
01:53 26.06.2023
Турнир наказан за запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в 2022 году.
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск теннисистов РФ сократили вдвое
© Фото: Shaun Brooks Keystone Press Agency Globallookpress
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Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP вдвое уменьшила штраф организаторам Уимблдона за недопуск россиян и белорусов на мужской турнир в 2022 году, сообщает ВВС. Штраф сократился с 1 миллиона долларов (786 534 фунтов стерлингов) до 500 тысяч долларов (393 267 фунтов стерлингов).

Штраф был наложен на Ассоциацию лаун-тенниса (LTA). В итоге мужской ATP Tour возместит LTA 500 тысяч долларов после того как летние соревнования будут завершены.

ATP также сняла угрозу исключить членство в LTA и восстановила полные права голоса Ассоциации.

Игроки из РФ и Белоруссии были исключены из участия в Уимблдоне в 2022 году после начала спецоперации на Украине. В результате турнир лишился рейтинговых очков. В 2023 году организаторы Уимблдона разрешили участвовать в турнире спортсменам из России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов. При этом им предписано соблюдать ряд условий.

LTA потребовалось некоторое время, чтобы решить, оправдывают ли затраты апелляцию, но заявили, что «глубоко разочарованы» первоначальным взысканием.

Частичное возмещение будет очень кстати через год, когда LTA объявило об общих убытках в размере 16,4 миллиона фунтов стерлингов в 2022 году, говорится в публикации.

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