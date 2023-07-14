Джокович вышел в финал Уимблдона и может сыграть с Медведевым

Россиянин встретится в полуфинальном матче с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона, победив за три сета итальянца Янника Синнера. Матч закончился со счетом 3:0 (6:3; 6:4; 7:6), сообщается на сайте турнира.

В финале против Джоковича может сыграть россиянин Даниил Медведев. Для этого ему нужно пройти испанца Карлоса Алькараса, который занимает первое место в рейтинге АТР. Ранее российский теннисист обыграл американца Юбенкса с общим счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Полуфинальный матч Медведев против Алькараса состоится позже 14 июля.

Уимблдон допустил спортсменов из России и Белоруссии после штрафа за недопуск спортсменов на мужской турнир в 2022 году.