Помощница Краско рассказала, что у актера начались галлюцинации

Артист по-прежнему в опасном состоянии, в реанимации он останется до понедельника или вторника.

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У актера Ивана Краско начались галлюцинации, его состояние после операции остается тяжелым. Об этом «Звезде» рассказала 92-летнего артиста Дарья Пашкова.

Актеру дают сильные лекарства, от которых его клонит в сон, и он начинает путать врачей со своей помощницей. Краско требуется постоянный уход: нужно даже следить, чтобы он тщательно пережевывал еду и не подавился.

«Очень опасное состояние у него», - сказала Дарья Пашкова.

В реанимации актер останется до понедельника или вторника. Пашкова рассказала, что надежда есть - врачи вытащили тромб и говорят, что самое страшное уже позади. По их словам, Краско очень помогло то, что его быстро привезли в больницу.

Ранее сообщалось, что народному артисту РФ Ивану Краско стало плохо на даче, он успел попросить о помощи сына, и тот вызвал скорую. Актера госпитализировали с инсультом. Позже стало известно, что актера прооперировали.