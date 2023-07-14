В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Помощница Краско рассказала, что у актера начались галлюцинации

Владимир Рубанов
20:09 14.07.2023
Артист по-прежнему в опасном состоянии, в реанимации он останется до понедельника или вторника.
Помощница Краско рассказала, что у актера начались галлюцинации
© Фото: Photoagency Interpress, Russian Look, GlobalLookPress
Читайте нас на:

У актера Ивана Краско начались галлюцинации, его состояние после операции остается тяжелым. Об этом «Звезде» рассказала 92-летнего артиста Дарья Пашкова.

Актеру дают сильные лекарства, от которых его клонит в сон, и он начинает путать врачей со своей помощницей. Краско требуется постоянный уход: нужно даже следить, чтобы он тщательно пережевывал еду и не подавился.

«Очень опасное состояние у него», - сказала Дарья Пашкова.

В реанимации актер останется до понедельника или вторника. Пашкова рассказала, что надежда есть - врачи вытащили тромб и говорят, что самое страшное уже позади. По их словам, Краско очень помогло то, что его быстро привезли в больницу.

Ранее сообщалось, что народному артисту РФ Ивану Краско стало плохо на даче, он успел попросить о помощи сына, и тот вызвал скорую. Актера госпитализировали с инсультом. Позже стало известно, что актера прооперировали.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:41 В стране и мире
Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины
17:39 В стране и мире
Видео
Тело пропавшего без вести 15-летнего подростка нашли в Туапсинском районе
17:25 В стране и мире
Песков заявил, что «никаких новых элементов» по зерновой сделке пока нет
16:09 В стране и мире
Путин гарантировал выплаты при гибели и ранениях на стройке защитных рубежей
17:05 В стране и мире
ВОЗ признала подсластитель аспартам канцерогеном, вызывающим рак
Популярное
Видео
Путин: Россия приобретала технологии за рубежом как в супермаркете готовых решений
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Shot: у Татьяны Васильевой поражены легкие
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
Видео
Поезд сбил двух человек на платформе Лось в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.