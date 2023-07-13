Mash: у 92-летнего актера Ивана Краско обнаружили поражение мозга

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У 92-летнего актера Ивана Краско поражено вещество мозга правой теменной доли, сообщает Mash. По сведениям Telegram-канала, врачи делают неблагоприятные прогнозы.

Народного артиста РФ прооперировали, операция была на сердце, рассказал «Звезде» директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов. По его словам, пока непонятно, какая динамика в его состоянии, и определенные новости будут только завтра.

Как считают медики, тромболитическая терапия после инсульта Краско уже не поможет, сообщает Mash. На его самочувствии также сказываются его прошлые болезни - в частности, артериальная гипертензия, повышенное давление и нарушение кровообращения в мозге.

Ранее директор актера Вячеслав Смородинов рассказал «Звезде», что тот столкнулся с последствиями инсульта. В частности, у него есть проблемы с речью. Точную причину плохого самочувствия еще предстоит определить врачам.