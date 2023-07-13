У госпитализированного актера Ивана Краско проблемы с речью

Он объяснил, что 92-летнему артисту пришлось столкнуться с последствиями инсульта.

© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

Народному артисту РФ Ивану Краско стало плохо на даче, он успел попросить о помощи сына и тот вызвал скорую. Об этом сообщил «Звезде» его директор Вячеслав Смородинов.

По его словам, 92-летнему актеру пришлось столкнуться с последствиями инсульта. В частности, у него есть проблемы с речью. Точную причину плохого самочувствия еще предстоит определить врачам.