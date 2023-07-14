Опубликованы кадры с блогерами Чекалиными из зала суда

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Блогеры Велерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем в настоящий момент находятся в зале Пресненского суда. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Напомним, ранее следователи попросили ужесточить меру пресечения, так как они постоянно нарушали ранее наложенные на них запреты - столичный СК ходатайствовал о домашнем аресте для супругов.

По данным следствия, Чекалины опосредованно пользовались Интернетом, а также общались со свидетелями, хотя им было это запрещено.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что следователя по делу Лерчек отстранили из-за подозрений в сговоре с адвокатом, однако впоследствии в Министерстве внутренних дел эту информацию опровергли.