В МВД опровергли сговор следователя и адвоката блогера Лерчек

На данный момент Валерии Чекалиной и ее супругу запрещено использовать средства связи, таким образом блогеры лишены возможности доступа к своему основному источнику дохода.

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Информация о сговоре следователя с адвокатом Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, по уголовному делу о мошенничестве не соответствует действительности. Об этом заявили в столичном главке МВД России.

«ГУ МВД России по г. Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время по указанному уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий», - говорится в сообщении ведомства.

Накануне ряд СМИ сообщили, что адвокат Лерчек Михаил Мушаилов и следователь по делу блогера сговорились провести экспертизу в фирме, которая аффилирована с компанией адвоката. Также сообщалось, что после обнародования данной информации, следователя отстранили от дела.

Напомним, в марте этого против блогера и ее супруга Артема было возбуждено два уголовных дела. Первое о неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, второе о легализации денежных средств, речь идет о более 130 миллионах рублей.