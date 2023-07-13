Медведев обыграл американца Юбенкса и вышел в полуфинал Уимблдона

Даниил Медведев оказался единственным из трех российских теннисистов, который отобрался в четверку лучших.

© Фото: John Patrick Fletcher, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей профессиональной карьере вышел в полуфинал престижного Уимблдонского турнира. На пути к очередному достижению был повержен американец Кристофер Юбэнкс. В матче 1/4 Медведев оказался сильнее с общим счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.

За право сыграть в финале Медведев поспорит с победителем матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне, пишет РИА Новости.

Ранее россиянка Мирра Андреева отказалась пожать руку судье на вышке после поражения от американки Мэдисон Киз в четвертом круге Уимблдона. Во время игры судья сняла с Андреевой одно очко за выброс ракетки. После окончания игры теннисистка пожала руку сопернице, но прошла мимо судьи.