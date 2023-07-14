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Захарова рассказала об активности иностранных ЧВК в зоне спецоперации

Владимир Рубанов
18:33 14.07.2023
Также частные военные компании развивают активную деятельность по подготовке украинских боевиков на территории Восточной Европы.
Захарова рассказала об активности иностранных ЧВК в зоне спецоперации
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Иностранные частные военные компании проявляют в последнее время наибольшую активность в зоне спецоперации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает RT. Также ЧВК развивают активную деятельность по подготовке украинских боевиков на территории Восточной Европы.

По словам Захаровой, несомненна причастность иностранных ЧВК к преступлениям украинских неонацистов. Она напомнила, что иностранные наемники в зоне спецоперации - законные цели российских военнослужащих.

Представитель МИД напомнила, что США, Великобритания и Франция активно задействуют ЧВК за границей под вывеской предоставления услуг в области безопасности и обороны. На самом деле это наемники с большим опытом участия в боевых действиях на территории разных стран.

Захарова указала на то, что западные наемники выбирают регионы, богатые природными ресурсами. При этом международно-правовой статус ЧВК не определен, а финансирование непрозрачно.

Ранее «Звезда» сообщала, что новороссийские десантники уничтожили иностранных наемников у Антоновского моста. В Минобороны России сообщали об уничтожении 4 845 иностранных наемников с начала спецоперации.

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