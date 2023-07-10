В МО РФ сообщили об уничтожении 4 845 иностранных наемников с начала спецоперации

Игорь Конашенков заявил, что снижение энтузиазма среди наемников заставило Киев развернуть вербовку в Афганистане, Ираке и подконтрольных США районах Сирии.

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Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении 4 845 иностранных наемников в ходе специальной военной операции.

«По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4 845 иностранных наемников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Еще 4 801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима», - заметил он.

Конашенков уточнил, что на данный момент в рядах противника продолжает действовать 2 209 иностранных наемников.

Игорь Конашенков добавил, что высокие потери заставили неприятеля развернуть вербовку наемников в Ираке, Афганистане, на подконтрольных американцам районах Сирии, а также в Аргентине и Бразилии.

Кроме этого, по словам официального представителя МО РФ, Киев активизировал вербовку в США и Канаде. Это связано с падением интереса в Польше, Великобритании и другой Европе.

Было подчеркнуто, что вербовка ведется при содействии ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний.

Также Конашенков добавил, что киевский режим использует в качестве пушечного мяса, не жалея их жизней. При этом он подчеркнул, что ВС РФ продолжат уничтожать иностранных наемников, вне зависимости от того, находятся ли они на территории Украины или нет.

Еще Минобороны России сообщило об уничтожении украинских складов боеприпасов в районах Николаева и Краматорска.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.