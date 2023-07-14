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Новороссийские десантники уничтожили иностранных наемников у Антоновского моста

06:22 14.07.2023
Бойцы ВДВ не дают боевикам закрепиться на левом берегу Днепра.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы Новороссийского соединения ВДВ не дают закрепиться украинским боевикам на левом берегу Днепра. Министерство обороны опубликовало кадры работы расчетов 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б».

Десантники ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по выявленным огневым позициям националистов, пытающихся закрепиться в районе Антоновского моста. Используются боеприпасы фугасного действия.

Вскрыли замаскированные позиции боевиков расчеты комплексов беспилотников «Орлан-30». Они передали всю информацию на командный пункт артиллерии. Огонь корректировался при помощи БПЛА.

«Есть у них и наемники, которые также вступают в бой с нами. Пытаются что-то сделать, но мало получается у них сделать», - отмечают десантники.

Ранее Минобороны России рассказывало, как саперы ВДВ разминируют Артемовск. Десантники под обстрелами метр за метром обследуют город.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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