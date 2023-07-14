Гремят орудия, дрожит земля: как бойцы ВС РФ утюжат врага в зоне СВО

Наши военные срывают атаки противника на разных направлениях, уничтожают скопление живой силы и техники. Удары наносятся точно по целям, для этого военнослужащие используют беспилотники.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Средства воздушной разведки засекают скопление боевой техники и полевой лагерь украинских боевиков в пяти километрах от наших позиций на Запорожском направлении. Артиллеристы Восточного военного округа получают координаты цели.

Внезапно неприметные кусты в лесополосе обретают четкие силуэты 120-мм минометных орудий. Боеприпас укладывается в канал ствола. После наведения раздается команда «Выстрел!», подрывается вышибной заряд, мина выходит на траекторию полета. Следом происходит перезарядка орудия и корректировка огня. И снова земля вздрагивает от повторного удара «навесом».

Боевая задача выполнена амурскими минометчиками безупречно. Поражение цели фиксируют расчеты беспилотников. Видео с камер передается в пункт управления огнем, а уже оттуда - наводчикам на места.

«Я докладываю командиру орудия установки по данной цели. Докладываю, сколько снарядов по цели нужно подготовить. И уже напрямую с оператором БПЛА мы работаем по целям», - рассказал старший офицер минометной батареи с позывным Легенда.

На Южно-Донецком направлении экипаж Т-72Б3М точечно уничтожает опорные пункты украинских националистов, меняя огневые позиции по нескольку раз в день.

«Конкретно бьем по координатам. Также осуществляем поддержку пехоте при различных наступлениях. За двое суток отработали пять конвейеров. Это 110 выстрелов. Это хороший результат. И попадания практически все в цель», - сказал наводчик-оператор Т72Б3М с позывным Пионер.

На этот раз боевики ВСУ оборудовали огневую точку в полуразрушенном здании на окраине населенного пункта. Первый выстрел пристрелочный, второй уже ювелирно точный. Кадры объективного контроля подтверждают поражение цели.

Благодаря тщательной маскировке в густых зарослях эта боевая машина не только малозаметна для беспилотников-разведчиков, но и менее уязвима для дронов-камикадзе, наносящих удары, как правило, в надстройку башни танка. Экипаж самостоятельно усилил бронезащиту боевой своей машины, установив дополнительные элементы защиты.

«Вот у нас дополнительная бронезащита. Тут динамика у нас стоит. Под углами. Обычно дрон-камикадзе идет под 45 градусов. Из-за этого ребра сделаны таким образом. В каждом по две пластины динамической защиты», - пояснил командир танка Т-72Б3М с позывным Балу.

В это же время небо над Луганской Народной Республикой под контролем «Аллигаторов». Экипажи идут на сверхмалых высотах, буквально сбривая макушки деревьев, чтобы не попасть в поле зрения средств ПВО противника. Успешный удар по скоплению бронетехники ВСУ, уход на противоракетные маневры и возвращение на авиабазу. В день наши летчики выполняют до пяти боевых вылетов. По их мнению, никакие поставки западной техники не помогут Киеву противостоять современному российскому вооружению.

Пока экипаж получает новое летное задание, визуальный осмотр фюзеляжа ведут авиатехники. При обнаружении незначительных трещин, вмятин и сквозных отверстий - латают тут же. Предполетная подготовка успешно пройдена. Летчики снова поднимаются в кабину. Шасси отрывается от земли, и вертолет уходит на очередной боевой вылет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.