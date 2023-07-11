Экипаж Ка-52 уничтожил украинскую боевую бронированную машину вместе с десантом

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил украинскую боевую бронированную машину. Об этом сообщает Минобороны России.

Неприятельский бронеобъект был обнаружен на Южно-Донецком направлении.

«Аллигатор» нанес удар управляемой ракетой. В результате была уничтожена не только боевая бронированная машина врага, но и находившийся в ней десант.

Ранее сообщалось, что командир орудия с позывным Ара не только подбил украинский танк, но и уничтожил убегающий экипаж.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.