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Экипаж Ка-52 уничтожил украинскую боевую бронированную машину вместе с десантом

15:48 11.07.2023
Жирную точку в судьбе вражеского бронеобъекта поставила управляемая ракета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил украинскую боевую бронированную машину. Об этом сообщает Минобороны России. 

Неприятельский бронеобъект был обнаружен на Южно-Донецком направлении.

«Аллигатор» нанес удар управляемой ракетой. В результате была уничтожена не только боевая бронированная машина врага, но и находившийся в ней десант. 

Ранее сообщалось, что командир орудия с позывным Ара не только подбил украинский танк, но и уничтожил убегающий экипаж.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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