Путин гарантировал выплаты при гибели и ранениях на стройке защитных рубежей

Эта мера начала действовать в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Семьям погибших при создании фортификационных сооружений на приграничных территориях России выплатят по 5 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает RT.

Если работник получил ранения в результате обстрелов, его семья получит 3 млн рублей. Выплаты будут производить в равных долях супругам, детям, а также тем, кто находился на иждивении погибшего. Документ вступает в силу с 14 июля и охватывает правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Эта мера начала действовать в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Указ касается не только военнослужащих, но и всех сотрудников муниципальных и региональных органов, которые обеспечивают работу укрепительных рубежей и позиций.

Ранее премьер-министр России сообщил о завершении строительства тысяч оборонительных сооружений у границы с Украиной. Главы приграничных регионов также сообщали о фортификационных работах.