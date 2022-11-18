В стране и мире Глава Крыма объяснил фортификационные работы на полуострове Ян Брацкий Как отметил Сергей Аксенов, жители полуострова могут чувствовать себя в полной безопасности. © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress Читайте нас на: На территории Крыма проводятся фортификационные работы для обеспечения безопасности жителей полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», - заявил Аксенов в ходе заседания, видео которого опубликовано в его Telegram-канале. С его слов, предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности крымчан. В минувший вторник Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в Севастополе. Сторонник украинских националистов планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов. Как сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, в квартире 20-летнего подозреваемого были найдены две бутылки с зажигательной смесью, средства связи, а также листовки экстремистского содержания. Экспертное мнение и аналитика