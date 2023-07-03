Зеленский предписал послу Грузии покинуть страну за 48 часов из-за невыдачи Саакашвили

Зеленский призвал власти Грузии вернуть Саакашвили, обладающего украинским гражданством, на Украину для его лечения и ухода за ним.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому МИД вызвать посла Грузии в Киеве для предъявления ему протеста на фоне ситуации с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский также потребовал от МИД Украины предписать грузинскому дипломату покинуть страну за 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.

«Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», - написал Зеленский.

Кроме того, Зеленский напомнил, что Украина уже неоднократно требовала вернуть экс-президента Грузии Саакашвили в страну и требует это вновь, чтобы провести необходимое лечение.

В Украинском МИД отреагировали на указания президента, заявив, что завтра с послом Грузии будет проведен «жесткий разговор». Глава ведомства Дмитрий Кулеба считает, что Грузия должна вернуть Саакашвили, так как он является гражданином Украины.

Сегодня сильно похудевший бывший президент Грузии Саакашвили дистанционно выступил в суде после долгого перерыва. По словам матери Саакашвили, он выглядит «как скелет».