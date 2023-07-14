Конец кровопролитию: в Цхинвале отметили 31-ю годовщину миротворческой операции РФ в Южной Осетии

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На российской военной базе в Южной Осетии прошли мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине начала первой миротворческой операции России по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

В мероприятиях в Цхинвале участвовали военнослужащие, представители администрации, сотрудники посольства России и Южной Осетии, общественники, ветераны. Военнослужащие возложили цветы и венки у стелы на улице Миротворцев.

Ровно 31 год назад началась первая в истории современной России миротворческая операция по урегулированию грузино-осетинского конфликта на территории Южной Осетии. В регион 14 июля 1992 года вошли трехсторонние миротворческие силы, чтобы остановить кровопролитие.

Операцию до сих пор называют образцом урегулирования вооруженных конфликтов. Она привела к тому, что десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни. Россию в составе созданной тогда Смешанной контрольной комиссии представил Сергей Шойгу. Позже он вспоминал, что операция была проведена очень быстро и «на одном дыхании». Министр назвал уникальным опытом ситуацию, когда всего за несколько дней была создана комиссия из представителей всех силовых структур.

Впоследствии за помощью к России неоднократно обращались и другие страны. Но именно тогда, 31 год назад, были заложены традиции российского миротворчества.