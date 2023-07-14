Первая миротворческая миссия: 31 год назад Смешанные силы по поддержанию мира вошли в зону грузино-осетинского конфликта

Смешанные силы по поподдержанию мира из числа сотрудников нескольких российских силовых ведомств были введены в зону конфликта 14 июля 1992 года.

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Сегодня годовщина первой миротворческой операции России. Тридцать один год назад Смешанные силы по поддержанию мира вошли в зону грузино-осетинского конфликта и не дали истребить население Южной Осетии. В составе контингента были три батальона - российский, грузинский и осетинский.

Российский сформировали из сотрудников нескольких силовых структур. Одним из руководителей Комиссии по урегулированию был Сергей Шойгу. Позже он вспоминал, что все было сделано очень быстро, «на одном дыхании». Миротворцам приходилось вести переговоры и с представителями обеих конфликтующих сторон, и с лидерами незаконных вооруженных формирований, которые отказывались подчиняться официальным властям. Было сложно, но результат стоил усилий.

После этого российские миротворческие силы помогли предотвратить кровопролитие в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Нагорном Карабахе. Российские миротворцы входят и в состав международных миссий ООН - в частности, в африканских странах, на Кипре и на Ближнем Востоке.