Shot сообщил, что у актрисы Васильевой проблемы с питанием головного мозга

Пациенты с диагнозом, который поставили актрисе Татьяне Васильевой, часто внезапно теряют сознание.

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У госпитализированной в одну из столичных клиник актрисы Татьяны Васильевой проблемы с питанием головного мозга. Об этом пишет паблик Shot.

Сообщается, что врачи диагностировали у народной артистки РФ синдром вертебробазилярной артериальной системы. При этом состоянии уменьшается кровоснабжение артерий, в том числе ведущих к мозгу. Ситуация чревата внезапными потерями сознания.

Ранее стало известно о госпитализации Васильевой. Рано утром ей стало плохо при попытке встать с кровати. Врачи доставили ее в больницу и провели обследование. Сейчас Васильева остается в больничной палате в состоянии средней степени тяжести.