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Mash сообщил о госпитализации актрисы Васильевой

Ян Брацкий
08:57 14.07.2023
Актриса почувствовала себя плохо после того, как встала с постели, у нее кружилась голова и были проблемы при ходьбе.
Mash сообщил о госпитализации актрисы Васильевой
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Народную артистку Российской Федерации Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в одну из столичных клиник, сообщает паблик Mash.

Сообщается, что 76-летняя актриса почувствовала себя плохо утром, у нее кружилась голова. После нескольких таблеток стало ясно, что состояние Васильевой не улучшается, и она попросила невестку вызвать неотложку. Врачи доставили артистку в клинику, где провели обследование, в том числе сделали КТ головного мозга. Серьезных осложнений медики не нашли.

А накануне врачи прооперировали 92-летнего актера Ивана Краско. Операция была на сердце, рассказал «Звезде» его директор Вячеслав Смородинов. По его словам, пока непонятно, какая динамика в состоянии артиста.

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